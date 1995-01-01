РУНО - экспертная медицинская система - с успехом применяется в ведущих государственных медицинских организациях и частных медицинских центрах для контроля эффективности приема препаратов и иного лечения.

Аналитическая часть метода предлагает довольно необычную для Европы оценку человека как единства и гармонии тела, сознания и души. Именно такой подход, традиционный для Востока, позволяет определять глубинные психосоматические причины болезненного состояния и находить адекватные способы решения проблем.

В большой степени к созданию метода подвиг гигантский массив эмпирических знаний Восточной медицины. Также огромную роль сыграли работы таланливого и наблюдательного японского врача К. Акабанэ. И еще заставило искать новые решения низкая достоверность существующих к тому времени рефлексодиагностических методик.

Работала во ВНИИ Рефлексотерапии, где была возможность познакомиться со всеми существующими диагностическими технологиями. Не остановившись ни на одной, стала искать... в результате зародилась идея технологии РУНО.

Врач в пятом поколении. Закончила 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова по специальности «Лечебное дело» в 1978 году. Окончила ординатуру по специальности "Функциональная диагностика". Специализация: функциональная диагностика, психотерапия, психиатрия, рефлексотерапия.

Автор большого количества публикаций по методике вариационной термоалгометрии. В 2004 году защитил диссертацию на тему "Метод вариационной термоалгометрии в практике восстановительной медицины". Автор трех патентов на способ определения физиологического состояния и техническую реализацию метода ВТА.

Постоянные просьбы жены, радиолюбительское хобби и опыт работы в лаборатории Нормальной физиологии в студенческие годы привели к созданию прототипа прибора РУНО. Впоследствии получил дополнительное образование, освоил языки программирования и написал программу.

Кандитат мед. наук, закончил 1-й МMИ им. И.М. Сеченова в 1978 году. Специализация: невропатология, психотерапия, психиатрия, рефлексотерапия, наркология. Работал в Институте Эволюционной морфологии им. Северцова; клиническим невропатологом, психиатром и наркологом; ассистентом кафедры Восстановительной медицины РУДН. В 1995 года организовал компанию "РУНО".

РУНО - экспертная медицинская система - с успехом применяется в ведущих государственных медицинских организациях и частных медицинских центрах для контроля эффективности приема препаратов и иного лечения.

Аналитическая часть метода предлагает довольно необычную для Европы оценку человека как единства и гармонии тела, сознания и души. Именно такой подход, традиционный для Востока, позволяет определять глубинные психосоматические причины болезненного состояния и находить адекватные способы решения проблем.

В большой степени к созданию метода подвиг гигантский массив эмпирических знаний Восточной медицины. Также огромную роль сыграли работы таланливого и наблюдательного японского врача К. Акабанэ. И еще заставило искать новые решения низкая достоверность существующих к тому времени рефлексодиагностических методик.

Компания РУНО основана в 1996 году после получения патента на изобретение . Основатели - авторы диагностики, врачи Ирина и Сергей Демины. НПЦ РУНО занимается исключительно разработкой и внедрением метода РУНО - рефлекторной диагностики и дистанционного контроля. С 2000 года метод рекомендован МЗ РФ к применению и внедрению. Метод "РУНО" включен в учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов. Диагностика РУНО работает в 11 странах мира. Компания РУНО лауреат международных и Российских выставок. Продукция компании в каталогах "Все лучшее - здоровью".

Экспертная медицинская система РУНО с успехом применяется в государственных и частных медицинских центрах для контроля эффективности лечения. Диагностика РУНО применяется для скрининга и мониторинга пациентов медицинскими организациями и индивидуально практикующими врачами. Программа переведена на 8 языков и работает в 11 странах мира.

Дело в том, любой болезни предшествует скрытые и неощутимые нарушения регуляции. Эти нарушения формируют почву, создавая особую регуляторную картину. Развиваясь, эта почва усиливается и на ней вырастает сорняк - срыв адаптации. Эту неправильную картину РУНО позволяет зарегистрировать, оценив относительную активность различных отделов вегетативной нервной системы. Это помогает врачу выбрать оптимальную врачебную тактику, учитывая многообразие взаимосвязанных симптомов.

Если кратко, то диагностика позволяет заподозрить нарушение на уровне раннего нарушения регуляции, а не тогда, когда оно станет явным. Очень важно, что можно объективно в цифрах сравнивать состояние в процессе лечения или оздоровления. Мы четко видим, правильно ли лечим или лечимся.

Метод показал великолепные результаты и в 2000 году МЗ РФ выпущены методические рекомендации по применению метода вариационной термоалгометрии для врачей. Тогда же прибор был сертифицирован и внесен в Реестр медицинской техники. Метод вариационной термоалгометрии награжден золотой медалью конкурса "Все лучшее - здоровью", неоднократный дипломант конкурсов оздоровительных технологий. По методу защищено несколько диссертаций.

Диагностика РУНО - это функциональная рефлекторная диагностика вегетативной нервной системы, которая родилась в НИИ Рефлексотерапии МЗ СССР в 1978 году. Получила она свое название от сокращения "Руки-Ноги". В 1998 г. после проведения клиничских испытаний диагностика рекомендована МЗ РФ к применению и серийному производству. Для оценки полученных данных был разработан специальный метод -метод "Вариационная термоалгометрия".

За время существования диагностики мы убедились в принципиальных вещах:

Диагностика востребована, потому что эффективна.

Диагностика понятна любому человеку, потому что проста.

Технология помогает самостоятельно изменить себя к лучшему.

Это побудило нас создать проект "РУНО+", ориентированный на дистанционный (телемедицинский) индивидуальный сервис.

Технология РУНО вобрала в себя все рациональное из современной Западной и традиционной Восточной медицины. Она анализирует тончайшую материю - нашу регуляцию. Это настолько материально и нематериально, что кажется - мы описываем состояние души. Внезапно мы реально увидели, как человек взаимодействует с внешним миром и насколько гармоничен его внутренний мир. Мы увидели, как люди воздействуют друг на друга, питаются и кормят энергией, расстраиваются при неудачах. Мы можем фиксировать это в цифрах...

В РУНО+ добавлено красивое и интересное ноу-хау: программа рисует... модель ауры. Теперь просто видно, где избыток и недостаток энергии, как картина меняется в динамике, эффективны ли наши усилия. Эти иллюстрации очень напоминают картину эфирного тела... ведь эфирное тело - это наши чувства, а мы изучаем чувствительность...

Вы можете скачать программу РУНО+ и ознакомиться со всеми ее возможностями. При установке загружается демонстрационная база данных, где представлена динамика выздоровления нашего пациента. Вы можете использовать все возможности: получить текстовые интерпретации, рекомендации по нутрицевтикам и траволечению, изучить графики и прочее. Единственно, что Вы не соможете сделать без прибора "СТАМ" - провести новый тест.

Скачать программу...

В "Руководстве пользователя" подробно, пошагово и с иллюстрациями описаны загрузка и установка программы, как проводить тест, как оценивать результаты, включать графики, формировать заключение, подбирать оптимальные нутрицевтики, распечатать заключение. Подробно описаны все элементы интерфейса программы с имитацией реальной работы. По этому руководству можно научиться работать ни разу не запустив программу

Интерактивное обучающее руководство...

"Заключение по тесту", или текстовая интерпретация теста, формируется автоматически без участия человека. В "Заключении" приводятся различные рекомендации: по точечному массажу, диете по группе крови, применению нутрицевтиков. Все эти рекомендации взяты из публичных и общедоступных источников и носят рекомендательный характер. При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Текстовая интерпретация теста - не медицинское заключение, оно создается программой.

Примерно так выглядит заключение в программе РУНО+

"Заключение" содержит понятия, которые являются инструментальным и информационным ресурсом одновременно в физиологии и в медицине. В многочисленных учебниках, интернет-лекциях и статьях по физиологии, указывается: «Физиология - наука об объективных закономерностях функций живого организма, о взаимосвязи этих функций, их изменения под влиянием внешней среды. Задачей нормальной физиологии является глубокое изучение механизмов жизнедеятельности здорового человека с целью выявления причин и характера нарушений этих механизмов при различных заболеваниях. Заболевание не является специфическим медицинским термином, не связан с медицинской услугой и не указывает на способ его выявления - медицинской диагностикой или немедицинскими методами. Информация о возможном наличии физиологических нарушений в Заключении по тесту отвечает всем законодательно установленным пунктом 16 статьи 2 Закона №323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" признакам термина «заболевание». Таким образом, свойство программно - аппаратного комплекса С.Т.А.М. анализировать и оценивать психофизиологическое состояние не умаляет его потребительского свойства выявлять нарушения и заболевания.