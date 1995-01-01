Мудрый лечит не болезнь, а здоровых.
Врач, приступивший к лечению дождавшись расцвета болезни, подобен глупцу, бросившемуся копать колодец при наступлении жажды.
"Хуан-Ди нэй-цзин". Трактат Желтого Императора о внутреннем.
Китай, 2679 г. до н.э.
Кабинет диагностики... у вас дома.
РУНО+: дистанционный телемедицинский контроль здоровья.
Самые свежие новости, отзывы, обсуждения, обмен опытом в фейсбуке
15 лет применять диагностику РУНО мог только специалист.
Теперь в РУНО появился большой плюс:
Вам не требуется посещать кабинет, чтобы объективно следить за здоровьем. Каждый может быстро, просто и объективно оценить свои изменения. Метод доступен всем - от школьников до пенсионеров. Сканер здоровья не сложнее обычного тонометра. Врач видит каждый Ваш тест и может посоветовать правильное направление. Вы видите свое реальное состояние здоровья и его изменение на графиках. Вы можете консультироваться со специалистом по скайпу или электронной почте.
Чтобы этого добиться, мы разделили процесс диагностики:
Вы сами проводите себе тест - дома, на работе, в фитнес-клубе.
Программа автоматически отправляет результаты в центр обработки и
мгновенно получает ответ с описанием состояния, анализом и рекомендациями. Центр обработки отправляет данные теста Вашему эксперту.
В большой степени к созданию метода подвиг гигантский массив эмпирических знаний Восточной медицины. Также
огромную роль сыграли работы таланливого и наблюдательного японского врача К. Акабанэ. И еще заставило искать новые решения низкая достоверность
существующих к тому времени рефлексодиагностических методик.
Аналитическая часть метода предлагает довольно необычную для Европы оценку человека как единства и гармонии тела, сознания и души. Именно такой подход, традиционный для Востока, позволяет
определять глубинные психосоматические причины болезненного состояния и находить адекватные способы решения проблем.
Оценка вегетативной регуляции основана на рефлекторной связи активности вегетативных центров с чувствительностью зон кожного покрова. Задачи компьютерной диагностики РУНО - оценка качества вегетативной регуляции и прогноз нарушений функции органов.
РУНО - экспертная медицинская система - с успехом применяется в ведущих государственных медицинских организациях и частных медицинских центрах для контроля эффективности приема препаратов и иного лечения.
Диагностика РУНО применяется для скрининга и мониторинга пациентов медицинскими организациями и индивидуально практикующими врачами.
Программа переведена на 8 языков и работает в 11 странах мира.
Что такое РУНО?
Диагностика РУНО - это функциональная рефлекторная диагностика вегетативной нервной системы, которая
родилась в НИИ Рефлексотерапии МЗ СССР в 1978 году.
Получила она свое название от сокращения "Руки-Ноги".
В 1998 г. после проведения клиничских испытаний диагностика рекомендована МЗ РФ к применению и серийному производству.
Для оценки полученных данных был разработан специальный метод -метод "Вариационная термоалгометрия".
Метод показал великолепные результаты и
в 2000 году МЗ РФ выпущены методические рекомендации по применению метода вариационной термоалгометрии для врачей.
Тогда же прибор был сертифицирован и внесен в Реестр медицинской техники. Метод вариационной термоалгометрии
награжден золотой медалью конкурса "Все лучшее - здоровью", неоднократный дипломант конкурсов оздоровительных технологий.
По методу защищено несколько диссертаций.
Если кратко, то диагностика позволяет заподозрить нарушение на уровне
раннего нарушения регуляции, а не тогда, когда оно станет явным.
Очень важно, что можно объективно в цифрах сравнивать состояние в процессе
лечения или оздоровления. Мы четко видим, правильно ли лечим или лечимся.
Дело в том, любой болезни предшествует скрытые и неощутимые нарушения регуляции.
Эти нарушения формируют почву, создавая особую регуляторную картину.
Развиваясь, эта почва усиливается и на ней вырастает сорняк - срыв адаптации.
Эту неправильную картину РУНО позволяет зарегистрировать, оценив относительную активность различных отделов вегетативной нервной системы. Это помогает врачу выбрать оптимальную врачебную тактику, учитывая многообразие взаимосвязанных симптомов.
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Экспертная медицинская система РУНО с успехом применяется в государственных
и частных медицинских центрах для контроля эффективности лечения. Диагностика РУНО применяется для скрининга и мониторинга пациентов медицинскими организациями и индивидуально практикующими врачами. Программа переведена на 8 языков и работает в 11 странах мира.
Читать еще: География пользователей
Компания РУНО основана в 1996 году после получения патента на
изобретение.
Основатели - авторы диагностики, врачи Ирина и Сергей Демины. НПЦ РУНО занимается исключительно разработкой и внедрением метода РУНО - рефлекторной диагностики и дистанционного контроля. С 2000 года метод рекомендован МЗ РФ к применению и внедрению. Метод "РУНО" включен в учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов.
Диагностика РУНО работает в 11 странах мира.
Компания РУНО лауреат международных и Российских выставок.
Продукция компании в каталогах "Все лучшее - здоровью".
За время существования диагностики мы убедились в принципиальных вещах:
- Диагностика востребована, потому что эффективна.
- Диагностика понятна любому человеку, потому что проста.
- Технология помогает самостоятельно изменить себя к лучшему.
Это побудило нас создать проект "РУНО+", ориентированный на дистанционный (телемедицинский)
индивидуальный сервис.
Технология РУНО вобрала в себя все рациональное из современной Западной и традиционной Восточной медицины.
Она анализирует тончайшую материю - нашу регуляцию. Это настолько материально и нематериально,
что кажется - мы описываем состояние души. Внезапно мы реально увидели, как человек взаимодействует
с внешним миром и насколько гармоничен его внутренний мир. Мы увидели, как люди воздействуют
друг на друга, питаются и кормят энергией, расстраиваются при неудачах. Мы можем фиксировать это
в цифрах...
Вот так выглядит наше здоровье в программе РУНО+
В РУНО+ добавлено красивое и интересное ноу-хау:
программа рисует... модель ауры. Теперь просто видно, где избыток и недостаток энергии,
как картина меняется в динамике, эффективны ли наши усилия.
Эти иллюстрации очень напоминают картину эфирного тела... ведь эфирное тело -
это наши чувства, а мы изучаем чувствительность...
Вы можете скачать программу РУНО+ и ознакомиться со всеми ее возможностями.
При установке загружается демонстрационная база данных, где представлена
динамика выздоровления нашего пациента. Вы можете использовать все возможности:
получить текстовые интерпретации, рекомендации по нутрицевтикам и траволечению, изучить графики и прочее.
Единственно, что Вы не соможете сделать без прибора "СТАМ" - провести новый тест.
В "Руководстве пользователя" подробно, пошагово и с иллюстрациями описаны загрузка и установка программы, как проводить тест, как оценивать результаты,
включать графики, формировать заключение, подбирать оптимальные нутрицевтики, распечатать заключение.
Подробно описаны все элементы интерфейса программы с имитацией реальной работы. По этому руководству можно научиться
работать ни разу не запустив программу
Интерактивное обучающее руководство...
"Заключение по тесту", или текстовая интерпретация теста, формируется автоматически без участия человека. В "Заключении" приводятся различные рекомендации: по точечному массажу, диете по группе крови, применению нутрицевтиков. Все эти рекомендации взяты из публичных и общедоступных источников
и носят рекомендательный характер. При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Текстовая интерпретация теста - не медицинское заключение,
оно создается программой.
Примерно так выглядит заключение в программе РУНО+
"Заключение" содержит понятия, которые являются инструментальным и информационным ресурсом одновременно в физиологии и в медицине.
В многочисленных учебниках, интернет-лекциях и статьях по физиологии, указывается:
«Физиология - наука об объективных закономерностях функций живого организма,
о взаимосвязи этих функций, их изменения под влиянием внешней среды.
Задачей нормальной физиологии является глубокое изучение механизмов жизнедеятельности
здорового человека с целью выявления причин и характера нарушений этих механизмов при различных заболеваниях.
Заболевание не является специфическим медицинским термином, не связан с медицинской услугой и не указывает на способ его выявления - медицинской диагностикой или немедицинскими методами.
Информация о возможном наличии физиологических нарушений в Заключении по тесту отвечает всем
законодательно установленным пунктом 16 статьи 2 Закона №323-фз
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" признакам термина «заболевание».
Таким образом, свойство программно - аппаратного комплекса С.Т.А.М. анализировать и
оценивать психофизиологическое состояние не умаляет его потребительского свойства выявлять
нарушения и заболевания.
РУНО+ и биологически-активные пищевые добавки
Вы начинающий консультант по продукции для здоровья?
РУНО+ Вам поможет!
Подробнее...
Технология РУНО - универсальный продукт для самых различных оздоровительных технологий.
В этой области она наиболее востребована на рынке биологически-активных пищевых добавок.
Использование технологии позволило значительно повысить эффективность назначения нутрицевтиков
и поднять доверие клиента к продукции оздоровительных линий.
С нами работают крупнейшие компании Российского рынка.
Мы не оказываем предпочтение кому-либо. Мы не рекламируем продукцию.
Программа анализирует тест и честно выбирает наиболее подходящие продукты из линейки.
Наш девиз:
Покажите человеку его реальные проблемы и адресно применяйте добавки.
Новинка! Программа РУНО++
Новая программа РУНО++ позволяет Вам работать, не подключаясь к сети. Электронный ключ в комплекте программы может создать виртуальный аккаунт - локальную копию Вашего аккаунта. Создав виртуальный аккаунт Вы сможете работать точно так же, как если бы Были подключены к сети. Программа обладает усиленной защитой личных данных при работе в онлайн.
Это решение незаменимо при выездной работе, презентациях, проблемах с Интернет либо для тех, кто просто не желает работать в онлайн.
РУНО+ и профессиональная работа.
Сегодня люди охотно приобретают и пользуются различными медицинскими девайсами.
Как правило, эти устройства позволяют передавать информацию о физиологических показателях.
Несмотря на обилие предложений вы можете только контролировать пульс и ЭКГ (Холтер-монитор), сахар крови, артериальное
давление, температуру. Все эти устройства хороши для людей с имеющейся коронарной недостаточностью, диабетом, гипертонией, туберкулезом. Даже если использовать сотню девайсов мы не сможем увидеть общую картину регуляции,
индивидуальный регуляторный паттерн, не получим интегральный портрет человека.
А как увидеть начало вегетативной дезадаптации - почвы для всех заболеваний - без
наблюдения за регуляторной машиной?
Мы обучим ваших специалистов анализировать результаты, оценивать динамику и делать прогноз.
Обработанные результаты тестов несложно интегрировать в любую систему медицинского документооборота.
Хотите попробовать? Создайте свою структуру телемедицинского контроля
Как с нами связаться
15 лет применять диагностику РУНО мог только специалист.
Теперь в РУНО появился большой плюс:
Чтобы этого добиться, мы разделили процесс диагностики:
В большой степени к созданию метода подвиг гигантский массив эмпирических знаний Восточной медицины. Также огромную роль сыграли работы таланливого и наблюдательного японского врача К. Акабанэ. И еще заставило искать новые решения низкая достоверность существующих к тому времени рефлексодиагностических методик.
Аналитическая часть метода предлагает довольно необычную для Европы оценку человека как единства и гармонии тела, сознания и души. Именно такой подход, традиционный для Востока, позволяет определять глубинные психосоматические причины болезненного состояния и находить адекватные способы решения проблем.
Оценка вегетативной регуляции основана на рефлекторной связи активности вегетативных центров с чувствительностью зон кожного покрова. Задачи компьютерной диагностики РУНО - оценка качества вегетативной регуляции и прогноз нарушений функции органов.
РУНО - экспертная медицинская система - с успехом применяется в ведущих государственных медицинских организациях и частных медицинских центрах для контроля эффективности приема препаратов и иного лечения.
Диагностика РУНО применяется для скрининга и мониторинга пациентов медицинскими организациями и индивидуально практикующими врачами.
Программа переведена на 8 языков и работает в 11 странах мира.
Что такое РУНО?
Диагностика РУНО - это функциональная рефлекторная диагностика вегетативной нервной системы, которая родилась в НИИ Рефлексотерапии МЗ СССР в 1978 году. Получила она свое название от сокращения "Руки-Ноги". В 1998 г. после проведения клиничских испытаний диагностика рекомендована МЗ РФ к применению и серийному производству. Для оценки полученных данных был разработан специальный метод -метод "Вариационная термоалгометрия".
Метод показал великолепные результаты и в 2000 году МЗ РФ выпущены методические рекомендации по применению метода вариационной термоалгометрии для врачей. Тогда же прибор был сертифицирован и внесен в Реестр медицинской техники. Метод вариационной термоалгометрии награжден золотой медалью конкурса "Все лучшее - здоровью", неоднократный дипломант конкурсов оздоровительных технологий. По методу защищено несколько диссертаций.
Если кратко, то диагностика позволяет заподозрить нарушение на уровне раннего нарушения регуляции, а не тогда, когда оно станет явным. Очень важно, что можно объективно в цифрах сравнивать состояние в процессе лечения или оздоровления. Мы четко видим, правильно ли лечим или лечимся.
Дело в том, любой болезни предшествует скрытые и неощутимые нарушения регуляции. Эти нарушения формируют почву, создавая особую регуляторную картину. Развиваясь, эта почва усиливается и на ней вырастает сорняк - срыв адаптации. Эту неправильную картину РУНО позволяет зарегистрировать, оценив относительную активность различных отделов вегетативной нервной системы. Это помогает врачу выбрать оптимальную врачебную тактику, учитывая многообразие взаимосвязанных симптомов.
Читать еще: Научные публикации
Читать еще: РУНО - сплав Востока и Запада
Экспертная медицинская система РУНО с успехом применяется в государственных и частных медицинских центрах для контроля эффективности лечения. Диагностика РУНО применяется для скрининга и мониторинга пациентов медицинскими организациями и индивидуально практикующими врачами. Программа переведена на 8 языков и работает в 11 странах мира.
Читать еще: География пользователей
Компания РУНО основана в 1996 году после получения патента на изобретение. Основатели - авторы диагностики, врачи Ирина и Сергей Демины. НПЦ РУНО занимается исключительно разработкой и внедрением метода РУНО - рефлекторной диагностики и дистанционного контроля. С 2000 года метод рекомендован МЗ РФ к применению и внедрению. Метод "РУНО" включен в учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов. Диагностика РУНО работает в 11 странах мира. Компания РУНО лауреат международных и Российских выставок. Продукция компании в каталогах "Все лучшее - здоровью".
За время существования диагностики мы убедились в принципиальных вещах:
- Диагностика востребована, потому что эффективна.
- Диагностика понятна любому человеку, потому что проста.
- Технология помогает самостоятельно изменить себя к лучшему.
Это побудило нас создать проект "РУНО+", ориентированный на дистанционный (телемедицинский) индивидуальный сервис.
Технология РУНО вобрала в себя все рациональное из современной Западной и традиционной Восточной медицины. Она анализирует тончайшую материю - нашу регуляцию. Это настолько материально и нематериально, что кажется - мы описываем состояние души. Внезапно мы реально увидели, как человек взаимодействует с внешним миром и насколько гармоничен его внутренний мир. Мы увидели, как люди воздействуют друг на друга, питаются и кормят энергией, расстраиваются при неудачах. Мы можем фиксировать это в цифрах...Вот так выглядит наше здоровье в программе РУНО+
В РУНО+ добавлено красивое и интересное ноу-хау: программа рисует... модель ауры. Теперь просто видно, где избыток и недостаток энергии, как картина меняется в динамике, эффективны ли наши усилия. Эти иллюстрации очень напоминают картину эфирного тела... ведь эфирное тело - это наши чувства, а мы изучаем чувствительность...
Вы можете скачать программу РУНО+ и ознакомиться со всеми ее возможностями. При установке загружается демонстрационная база данных, где представлена динамика выздоровления нашего пациента. Вы можете использовать все возможности: получить текстовые интерпретации, рекомендации по нутрицевтикам и траволечению, изучить графики и прочее. Единственно, что Вы не соможете сделать без прибора "СТАМ" - провести новый тест.
В "Руководстве пользователя" подробно, пошагово и с иллюстрациями описаны загрузка и установка программы, как проводить тест, как оценивать результаты, включать графики, формировать заключение, подбирать оптимальные нутрицевтики, распечатать заключение. Подробно описаны все элементы интерфейса программы с имитацией реальной работы. По этому руководству можно научиться работать ни разу не запустив программу
Интерактивное обучающее руководство...
"Заключение по тесту", или текстовая интерпретация теста, формируется автоматически без участия человека. В "Заключении" приводятся различные рекомендации: по точечному массажу, диете по группе крови, применению нутрицевтиков. Все эти рекомендации взяты из публичных и общедоступных источников и носят рекомендательный характер. При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Текстовая интерпретация теста - не медицинское заключение, оно создается программой.
Примерно так выглядит заключение в программе РУНО+
"Заключение" содержит понятия, которые являются инструментальным и информационным ресурсом одновременно в физиологии и в медицине. В многочисленных учебниках, интернет-лекциях и статьях по физиологии, указывается: «Физиология - наука об объективных закономерностях функций живого организма, о взаимосвязи этих функций, их изменения под влиянием внешней среды. Задачей нормальной физиологии является глубокое изучение механизмов жизнедеятельности здорового человека с целью выявления причин и характера нарушений этих механизмов при различных заболеваниях. Заболевание не является специфическим медицинским термином, не связан с медицинской услугой и не указывает на способ его выявления - медицинской диагностикой или немедицинскими методами. Информация о возможном наличии физиологических нарушений в Заключении по тесту отвечает всем законодательно установленным пунктом 16 статьи 2 Закона №323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" признакам термина «заболевание». Таким образом, свойство программно - аппаратного комплекса С.Т.А.М. анализировать и оценивать психофизиологическое состояние не умаляет его потребительского свойства выявлять нарушения и заболевания.
РУНО+ и биологически-активные пищевые добавки
РУНО+ Вам поможет!
Подробнее...
Технология РУНО - универсальный продукт для самых различных оздоровительных технологий. В этой области она наиболее востребована на рынке биологически-активных пищевых добавок. Использование технологии позволило значительно повысить эффективность назначения нутрицевтиков и поднять доверие клиента к продукции оздоровительных линий. С нами работают крупнейшие компании Российского рынка.
Мы не оказываем предпочтение кому-либо. Мы не рекламируем продукцию. Программа анализирует тест и честно выбирает наиболее подходящие продукты из линейки.
Наш девиз: Покажите человеку его реальные проблемы и адресно применяйте добавки.
Новинка! Программа РУНО++
Новая программа РУНО++ позволяет Вам работать, не подключаясь к сети. Электронный ключ в комплекте программы может создать виртуальный аккаунт - локальную копию Вашего аккаунта. Создав виртуальный аккаунт Вы сможете работать точно так же, как если бы Были подключены к сети. Программа обладает усиленной защитой личных данных при работе в онлайн.
Это решение незаменимо при выездной работе, презентациях, проблемах с Интернет либо для тех, кто просто не желает работать в онлайн.
РУНО+ и профессиональная работа.
Сегодня люди охотно приобретают и пользуются различными медицинскими девайсами. Как правило, эти устройства позволяют передавать информацию о физиологических показателях. Несмотря на обилие предложений вы можете только контролировать пульс и ЭКГ (Холтер-монитор), сахар крови, артериальное давление, температуру. Все эти устройства хороши для людей с имеющейся коронарной недостаточностью, диабетом, гипертонией, туберкулезом. Даже если использовать сотню девайсов мы не сможем увидеть общую картину регуляции, индивидуальный регуляторный паттерн, не получим интегральный портрет человека.
А как увидеть начало вегетативной дезадаптации - почвы для всех заболеваний - без наблюдения за регуляторной машиной?
Мы обучим ваших специалистов анализировать результаты, оценивать динамику и делать прогноз. Обработанные результаты тестов несложно интегрировать в любую систему медицинского документооборота.